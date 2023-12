Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League arriva il ko di Val Pusteria in casa contro Linz

Due match in programma nella serata di ICE Hockey League 2023-2024. Sul ghiaccio una sola squadra italiana, Val Pusteria, che cade nettamente in casa contro i Black Wings Linz con il punteggio di 4-1. Nell’altro incontro, invece, Fehervar stende Innsbruck con il punteggio di 5-3.

Nella sfida tra Val Pusteria e Black Wings Linz, sono gli austriaci a passare in vantaggio con Lebler dopo 19:04 su assist di Collins. Linz va al raddoppio in chiusura di secondo parziale (39:47) con Knott in inferiorità, quindi arriva anche il 3-0 di Mitsch al 44:22. Al 49:59 Petan prova a riaprire i giochi in power-play, ma ancora Lebler chiude i conti al 57:23 per il 4-1 finale.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2023-2024

1 EC Red Bull Salzburg 24 15 4 3 2 76 53 +23 53

2 Steinbach Black Wings Linz 26 14 5 2 5 90 57 +33 51

3 Hydro Fehervar AV 19 25 16 8 1 0 91 71 +20 50

4 EC-KAC 24 11 7 3 3 83 57 +26 42

5 EC iDM Wärmepumpen VSV 24 11 8 3 2 83 72 +11 41

6 HC Pustertal Wölfe 25 12 9 1 3 71 66 +5 41

7 HCB Südtirol Alperia 24 10 10 4 0 61 57 +4 38

8 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 24 9 8 3 4 66 66 +0 37

9 HK SZ Olimpija 25 7 13 3 2 68 81 -13 29

10 BEMER Pioneers Vorarlberg 24 8 13 1 2 72 82 -10 28

11 Migross Supermercati Asiago Hockey 23 4 11 3 5 54 88 -34 23

12 spusu Vienna Capitals 24 4 14 3 3 59 91 -32 21

13 Moser Medical Graz99ers 24 3 14 4 3 47 80 -33 20

Credit: Iwan Foppa