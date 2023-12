Hockey ghiaccio: Cortina, Renon, Gherdeina, Merano e Fassa vincono nel giovedì dell’Alps

Il giovedì sera dell’Alps Hockey League 2023-2024 di hockey su ghiaccio è andato in archivio. Ecco quali sono i risultati maturati sulle piste dove erano impegnate le squadre italiane.

A imporsi sono state, in casa: il Renon, con un 3-0 secco sull’EK Die Zeller Eisbären, il Gherdeina, per 3-1 sull’HK RST Pellet Celje, il Merano, dilagando 4-0 nel derby col Vipiteno, e il Fassa, 4-3 agli shoot out sul Bregenzerwald; mentre il Cortina ha espugnato 2-3 (agli shoot out) la tana del Lustenau.

Sconfitta per 6-8, interna, arrivata invece per gli Unterland Cavaliers contro i Red Bull Hockey Juniors.

Prossima giornata prevista, sabato 23 dicembre. Piatto forte: Renon-Cortina.

Foto: Max Pattis

