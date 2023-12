NBA, risultati della notte (22 dicembre): Fontecchio mette il timbro sulla vittoria di Utah. Cadono Clippers e Lakers

Sono otto le partite della notte NBA. C’è anche il timbro di Simone Fontecchio nel successo degli Utah Jazz in casa dei disastrosi Detroit Pistons, che sono arrivati alla venticinquesima sconfitta consecutiva (ad una sola dal record di sempre). L’azzurro ha concluso con 16 punti, partendo stabilmente in quintetto da tempo, nella vittoria per 119-111 di Utah, che ha avuto 27 punti da Kelly Olynyk, mentre ai Pistons non sono bastati i 28 punti e 10 assist di Cade Cunningham.

Si ferma a nove la striscia di successi consecutivi dei Los Angeles Clippers, che vengono sconfitti nettamente dagli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 134-115, dove è decisivo un terzo quarto da 45 punti per OKC. Shai Gilgeous-Alexander è il protagonista del match con 31 punti, ma anche Chet Holmgren dà il suo contributo con 23 punti. I Clippers erano senza Leonard e hanno avuto un James Harden da 23 punti e 9 rimbalzi.

Cadono i Clippers e lo fanno anche i Lakers, giunti allo loro quarta sconfitta consecutiva, anche se questa è arrivata senza LeBron James. I gialloviola perdono contro i Minnesota Timberwolves, che si confermano in vetta alla Western Conference e riprendono subito la loro marcia dopo il ko con Philadelphia. Finisce 118-111 per i T’Wolves con 27 punti di Anthony Edwards, mentre per i Lakers ci sono 31 punti di Anthony Davis.

Buona la prima e buona anche la seconda per Ja Morant, che sta cercando di rilanciare la stagione di Memphis dopo il suo rientro dalla squalifica. I Grizzlies battono Indiana 116-103 e lo fanno grazie ai 20 punti e 8 assist della loro stella e soprattutto i 31 punti di Desmond Bane. A Indiana non basta la doppia doppia di Tyrese Haliburton da 17 punti e 14 assist.

Un Giannis Antetokounmpo da 37 punti, 10 rimbalzi e 6 assist, guida al successo i suoi Milwaukee Bucks contro gli Orlando Magic per 118-114. A supporto del greco ci arriva anche Damian Lillard con 24 punti. Orlando conferma comunque di essere una delle squadre più interessanti a Est, con un Franz Wagner da 29 punti, oltre ai 23 di Paolo Banchero.

Chicago supera San Antonio per 114-95, sfruttando anche il peggior Victor Wembanyama della stagione, con il francese che segna solo 7 punti. Le pesantissime assenze di Mitchell, Garland e Mobley si fanno pesare per Cleveland, con i Cavs che cedono nettamente 123-104 ai New Orleans Pelicans, privi anche di Williamson e guidati dai 28 punti di Trey Murphy III. Vittoria in volata degli Washington Wizards sul campo dei Portland Trail Blazers per 118-117 con 32 punti di Kyle Kuzma.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons – Utah Jazz 111-119

Cleveland Cavaliers – New Orleans Pelicans 104-123

Chicago Bulls – San Antonio Spurs 114-95

Memphis Grizzlies – Indiana Pacers 116-103

Milwaukee Bucks – Orlando Magic 118-114

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Clippers 134-115

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers 118-111

Portland Trail Blazers – Washington Wizards 117-118

Foto: LaPresse

