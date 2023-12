Basket, Gianni Petrucci: “Pozzecco mi ha convinto sul doppio ruolo. Non ho avuto contatti con Djordjevic”

Gianmarco Pozzecco siede ormai da oltre un mese sulla panchina dell’Asvel Villeurbanne, dopo che il CT dell’Italia è riuscito ad ottenere il via libera dalla FIP. Proprio su questo tema è intervenuto ancora una volta Gianni Petrucci, che, intervista da Icaro TV, ha parlato proprio della situazione dell’attuale commissario tecnico azzurro.

Queste le parole di Petrucci: “Io sono sempre stato contrario ai doppi incarichi, perché ritengo che le grosse discipline sportive, quelle più popolari, calcio, basket, pallavolo, devono avere un CT a tempo pieno. Piuttosto la realtà ora vuole che l’allenatore per essere un grande allenatore deve avere il sedere sulla panchina. Perché altrimenti esce dall’agonismo. Io ho sempre invece avuto questa mentalità, sia nel calcio che nel basket. Lo sa Gianmarco Pozzecco, in un primo momento gli avevo detto di no. Perché ritenevo di difendere quella che era una mia idea. Però bisogna saper cambiare idea. Mi ha detto di voler fare questa esperienza in Eurolega e alla fine ho ceduto. Proprio perché lui è un giovane, un entusiasta. mi ha chiesto questo, non ho resistito. Ovviamente mantenendo l’impegno di far parte delle finestre della Nazionale”.

Nelle ultime settimane si è poi parlato moltissimo anche del futuro dello stesso Pozzecco, con la possibilità di un clamoroso cambio sulla panchina azzurra dopo il Preolimpico o le Olimpiadi. Si è fatto il nome di Sasha Djordjevic, ma è lo stesso Petrucci che ha negato qualsiasi contatto.

Così il presidente della FIP: “Contatti con Djordjevic? Mai avuti dopo Manila. C’è Pozzecco tranquillamente e serenamente. Che io stimi Djordjevic lo sanno tutti. Lo sanno tutti del rapporto che c’è adesso ma di quello che c’è stato in quel momento in cui eravamo lì lì per firmare. Poi la cosa non si è più fatta. Per me rimane un grande allenatore e una persona che a me piace, anche nel rapporto umano”.

Credit Ciamillo

