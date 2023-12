Greenyard Maaseik-Civitanova oggi in tv: orario Champions League volley, programma, streaming

Oggi martedì 12 dicembre (ore 20.30) si gioca Greenyard Maaseik-Civitanova, incontro valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. La Lube è stata la più fortunata delle italiane in sede di sorteggio e nelle prime due uscite europee ha fatto valere la sua superiorità rispetto alle avversarie affrontate. Si chiudono le gare d’andata del gruppo in casa dei belgi, formazione che non fa paura alla squadra italiana che con una vittoria farebbe un deciso passo verso l’obiettivo quarti di finale.

Civitanova guida la classifica del girone E della massima competizione europea con 6 punti, frutto di due vittorie per 3-0 in altrettanti incontri. Al secondo posto a pari merito con 3 punti ci sono i cechi del Praga e proprio i belgi del Maaseik, chiude la classifica l’Arcada Gelati ancora a secco di punti. I ragazzi di Blengini questa sera hanno l’occasione si allungare battendo il modesto Maaseik, per poi sigillare il tutto nel match di ritorno contro il Praga.

I marchigiani in Superlega sono attualmente al quinto posto con sei vittorie e tre sconfitte. Mentre il Maaseik, allenato dall’italiano, Fulvio Bertini, nella competizione domestica è quarto con quattro vittorie e altrettante sconfitte. Lube guidata in regia dalla solita certezza Luciano De Cecco, che smista il gioco alla perfezione tra l’opposto Adis Lagumdžija, i martelli Ivan Zaytsev e Aleksandar Nikolov, con ampi passaggi al centro soprattutto da Barthélémy Chinenyeze. Ritmi della pallavolo dei belgi imposti dal palleggiatore estone Renet Vanker, con la principale fonte in attacco che è l’opposto Jolan Cox.

Greenyard Maaseik-Cucine Lube Civitanova non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la terza giornata della fase a gruppi della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Martedì 12 dicembre

Ore 20.30 Greenyard Maaseik-Cucine Lube Civitanova

PROGRAMMA MAASEIK-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Duilio Della Libera