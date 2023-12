Calcio femminile, le migliori italiane della 10^ giornata di Serie A: doppietta spettacolare di Catena, bene Giugliano e Bonfantini

Si è conclusa ieri la decima giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Negli ultimi tre giorni si sono disputate cinque partite e sono arrivati i successi di Roma, Juventus e Fiorentina e i pareggi tra Inter e Sampdoria e Como e Napoli. Lo spettacolo ovviamente non è mancato e come sempre abbiamo visto all’opera tante ragazze italiane. Andiamo quindi a scoprire le migliori tre azzurre (non in ordine) di questa decima giornata.

Manuela Giugliano (Roma): la Roma ha faticato forse più del previsto nella sfida contro il Milan, ma alla fine è riuscita a conquistare il successo per 2-1 anche grazie alla sua numero 8. Giugliano ha segnato la rete del momentaneo 1-1, dando il via alla rimonta giallorossa che è poi stata completata con il gol della vittoria di Lucia Di Guglielmo.

Michela Catena (Fiorentina): nell’affermazione della squadra di Sebastian De La Fuente contro il Sassuolo, la numero 10 della Viola è stata la grande protagonista. Catena ha infatti segnato una magnifica doppietta, permettendo alle compagne di conquistare tre punti importanti per restare in scia alle prime due forze del campionato, ovvero Roma e Juventus.

Agnese Bonfantini (Inter): l’Inter è rimasta sotto per parecchie decine di minuti nella sfida casalinga contro la Sampdoria, ma poi negli ultimi minuti è arrivato, fortunatamente per le nerazzurre, il gol del pareggio della numero 11 (che era subentrata a inizio secondo tempo). Complimenti dunque a Bonfantini, che da ex della partita ha saputo raddrizzato almeno parzialmente l’incontro per l’Inter.

Photo LiveMedia/Giorgia Bassoli