Golf, Robin Williams al comando dell’Alfred Dunhill Championship dopo il primo round. Buon avvio di Paratore, Pavan e Manassero

Per la terza settimana consecutiva i golfisti del DP World Tour si ritrovano in Sudafrica. Spazio all’Alfred Dunhill Championship (montepremi 1,5 milioni di euro), evento nato nel 2000 ed organizzato in collaborazione tra tour europeo e Sunshine Tour. Al termine del primo round a farla da padrone sono i golfisti di casa, con Robin Williams da solo al comando con lo score di -7 (65 colpi).

Il golfista sudafricano vanta una lunghezza di margine sul connazionale Jayden Schaper e sullo spagnolo Nacho Elvira. In quarta posizione con il punteggio di -5 troviamo un gruppone composto dall’australiano Samuel Jones, dallo scozzese Scott Jamieson e dai padroni di casa Jaco Prinsloo, Casey Jarvis, Christian Maas e Christo Lamprecht. Questi ultimi due, non ancora passati al professionismo, possono ritenersi soddisfatti dell’approccio al torneo che si disputa sul green amico.

Sul percorso par 72 del Leopard Creek Country Club di Malalane (Sudafrica) chiudono la top ten con lo score di -4 lo svedese Joakim Lagergren, il cinese Ashun Wu, gli inglesi Andy Sullivan e Paul Waring, i francese Hugo Coussaud ed Adrian Saddier, ed infine i sudafricani Charl Schwartzel, Erik van Rooyen, Jason Roets, Luca Filippi, Christiaan Bezuidenhout e Jaco van Zyl.

Classifica cortissima in cui provano a farsi notare i numerosi italiani presenti ai nastri di partenza. -3 e 22esima posizione per Renato Paratore, che precede di un solo colpo Andrea Pavan, Matteo Manassero, Francesco Laporta ed Edoardo Molinari. 54° posto con -1 per Lorenzo Scalise e Filippo Celli, mentre l’unico parso in difficoltà è Guido Migliozzi. Il vicentino, nelle retrovie dopo il +3 odierno, dovrà cambiare radicalmente marcia per provare ad inserirsi in zona cut.

Foto: LiveMedia