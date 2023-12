Golf, clamoroso annuncio di Rahm. Lo spagnolo firma per gli sceicchi del circuito Liv

Un fulmine a ciel sereno scuote il golf internazionale. Jon Rahm, attuale numero tre dell’Official World Golf Ranking, annuncia il passaggio al circuito saudita Liv. Lo spagnolo nei prossimi tre anni incasserà la bellezza di 520 milioni di dollari, diventando uno degli sportivi più pagati del pianeta. I dettagli del contratto non sono però ancora stati resi noti.

Mattatore nella recente Ryder Cup e vincitore dell’ultimo Masters, il campione basco, corteggiato da mesi dagli sceicchi del circuito arabo, non ha potuto resistere all’irrinunciabile offerta. 520 milioni di dollari è l’equivalente di tutti i premi distribuiti nel 2023 dal PGA Tour. “Come potete vedere, è ufficiale. Non è stata una decisione semplice, ma il circuito Liv ha portato una ventata di freschezza nel mondo del golf. I soldi sono una variabile importante, ma come ho sempre detto non gioco per i soldi. Come padre e marito non posso però ignorarli. Ringrazio il PGA Tour a cui sarò sempre grato per i momenti e le emozioni vissute”, le parole di Rahm a margine del clamoroso annuncio.

I am proud to join @livgolf_league and be part of something new that is bringing growth to the sport. I have no doubt that this is a great opportunity for me and my family and am very excited for the future. pic.twitter.com/myf4isJgJ3

— Jon Rahm Rodriguez (@JonRahmpga) December 7, 2023