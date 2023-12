Ginnastica, Emanuela Maccarani torna Direttrice Tecnica dell’Italia

Emanuela Maccarani torna a ricoprire il ruolo di Direttrice Tecnica della Nazionale Italiana di ginnastica ritmica. L’incarico era stato assunto a interim da Gherardo Tecchi, Presidente della Federginnastica, lo scorso 12 gennaio. L’allenatrice era stata ammonita lo scorso 29 settembre in chiusura del processo sportivo sui presunti abusi e pressioni psicologiche nei confronti di alcune atlete e il 26 ottobre era ritornata in Giunta Nazionali del Coni come rappresentante dei tecnici italiani.

La decisione è stata ratificata da Gherardo Tecchi e comunicata a Giovanni Malagò, Presidente del Coni. L’inchiesta penale è ancora in corso, portata avanti dalla Procura di Monza. Il procuratore Claudio Gittardi dovrebbe decidere a breve se rinviare a giudizio Emanuela Maccarani e la sua assistente Olga Tishina oppure archiviare il caso.

La Direttrice Tecnica aveva mantenuto la guida delle Farfalle, che ha condotto durante tutta la stagione, e il prossimo anno seguirà da vicino non soltanto la squadra ma anche le individualiste Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, tutte con l’obiettivo di essere protagoniste alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo