Ginnastica ritmica, Alessia Maurelli: “Esercizi pronti e creati per dare ‘effetti wow’. Sarà una sorpresa”

Le Farfalle sono riuscite a qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’ultima stagione è stata particolarmente complicata per la Nazionale Italiana di ginnastica ritmica, ma la buona prova offerta ai Mondiali ha permesso di staccare il pass per i Giochi. La prossima estate ci si presenterà nella capitale francese per cercare di salire nuovamente sul podio dopo il bronzo di Tokyo 2020.

La capitana Alessia Maurelli si è proiettata con convinzione verso la prossima stagione ai microfoni di Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Per noi è già iniziato l’anno olimpico, abbiamo già preparato gli esercizi. Sarà una sorpresa, tutto l’esercizio è stato creato per dare ‘effetti wow’ e creare sorprese durante l’esecuzione“.

Da capitana non poteva mancare un suggerimento alle atlete più piccole: “Il mio consiglio alle giovani è di entrare in palestra con sorriso e passione, inseguire i propri sogni, fare gruppo e divertirsi: è quello che porta a fare risultati, è quello che mi ha guidato in questo percorso ed essere, credo, un esempio per queste bambine che spero facciano ginnastica sempre con entusiasmo, come me da piccola“. Di seguito la VIDEO intervista completa ad Alessia Maurelli.

VIDEO INTERVISTA ALESSIA MAURELLI

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi

Leggi tutte le notizie di Ginnastica e cultura fisica su OA Sport...