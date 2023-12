Freestyle, il campione del mondo Simone Deromedis pronto a lottare per la Coppa del Mondo di skicross

Simone Deromedis si è laureato Campione del Mondo lo scorso 26 febbraio, trionfando sulle nevi di Bakuriani e portando a casa il titolo iridato di skicross, disciplina dello sci freestyle. Il trentino è diventato il primo italiano a imporsi in questa kermesse, riuscendo a fare centro a neanche 23 anni (li avrebbe poi compiuti il 2 aprile).

L’azzurro si superò letteralmente in Georgia, visto che era al rientro dopo una brutta frattura scomposta alla clavicola rimediata poche settimane prima in occasione della tappa di Coppa del Mondo conclusa in quarta posizione a Idre Fjall e che lo aveva costretto anche a un’operazione.

Simone Deromedis ha disputato tre gare dopo l’apoteosi iridata, raccogliendo come miglior risultato il quinto posto a Veysonnaz, seguito da una nona e una 27ma piazza a Craigleith. Il nostro portacolori è ora pronto per una nuova avventura, con l’obiettivo di battagliare per la Coppa del Mondo. Il circuito itinerante scatterà oggi a Val Thorens (Francia) e il trentino vuole essere protagonista fin da subito, dopo essere salito sul podio in due occasioni (terzo nel 2021 proprio nella località transalpina e secondo a Veysonnaz il 19 marzo 2022).

La concorrenza sarà decisamente spietata, guidata dal canadese Reece Howden (detentore del trofeo), dagli svedesi David Mobaerg ed Erik Mobaerg (bronzo mondiale) e dal tedesco Florian Wilmsmann (argento iridato), senza dimenticarsi dei francesi Youri Duplessis e Bastien Midol e del canadese Brady Leman. L’annata agonistica dello skicross sarà particolarmente lunga, con ben diciannove appuntamenti in calendario. Dopo i due eventi in terra transalpina si correrà ad Arosa (Svizzera, 12 dicembre) e a San Candido (Italia, 21-22 dicembre). Nel Bel Paese si gareggerà anche ad Alleghe il 2-3 febbraio. Conclusione a Idre Fjall (Svezia) il 23-24 marzo.

Foto: Pentaphoto