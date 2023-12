Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a St. Moritz. Due successi sinora, uno anche in superG

Dopo aver concluso la doppia trasferta nordamericana tra Stati Uniti e Canada, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 torna nel Vecchio Continente per uno degli appuntamenti classici, ovvero Sankt Moritz. La località svizzera sarà sede di un fine settimana dedicato alla velocità (un superG e due discese) e, senza ombra di dubbio, vedrà Sofia Goggia come grande protagonista. La medaglia d’oro olimpica di PyeongChang 2018 ha ottenuto risultati importanti sulla pista del Cantone dei Grigioni. Andiamo a ripercorrerli tutti.

L’esordio di Sofia Goggia a Sankt Moritz porta la data del 9 dicembre 2012 in slalom gigante che, tuttavia, la vede non completare la prima manche. Dopo questo primo tentativo, si passa al 17 marzo 2016 con la bergamasca che prende il via nel superG. Anche in questo caso, non completa la sua gara, vinta poi da Tina Weirather.

Passano 3 giorni ed è tempo di gigante. L’azzurra questa volta porta a termine le due manche e si classifica in 24a posizione nella gara vinta da Viktoria Rebensburg. L’edizione successiva vede la nostra portacolori in pista il 9 dicembre 2017 in superG ma, anche in questo caso, Sofia Goggia esce di scena prima del traguardo.

Arriviamo finalmente al 14 dicembre 2019, giorno della prima vittoria della bergamasca a St. Moritz. Successo con un solo centesimo di vantaggio su Federica Brignone e 13 su Mikaela Shiffrin. Il giorno successivo arriva un 21° posto nel parallelo. Salto in avanti di due anni, fino all’11 dicembre 2021. La fuoriclasse italiana chiude al secondo posto il superG, con soli 18 centesimi di ritardo da Lara Gut-Behrami, invece nella replica del giorno dopo, Sofia Goggia si ferma in sesta posizione nella gara (accorciata) vinta da Federica Brignone davanti a Elena Curtoni.

Arriviamo, quindi, all’edizione dell’anno scorso. Il 16 dicembre 2022 la bergamasca è seconda nella discesa vinta da Elena Curtoni, quindi nel secondo round (il 17 dicembre) arriva la vittoria con ben 43 centesimi su Ilka Stuhec, quindi nell’ultima gara disputata sulle nevi svizzere, arriva un quinto posto nel superG vinto da Mikaela Shiffrin, con la nostra portacolori che chiude a 60 centesimi, ed a 20 dal podio.

Foto: LaPresse