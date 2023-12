Fiorentina ai quarti di Coppa Italia: rimontato il Parma da 0-2, vittoria ai rigori

Il Parma ha sognato il colpaccio negli ottavi di finale della Coppa Italia, portandosi sul 2-0 contro la Fiorentina e accarezzando la possibilità di proseguire la propria avventura nella competizione nazionale. Negli ultimi dieci minuti, però, i padroni di casa hanno alzato il ritmo di fronte al proprio pubblico dello Stadio Franchi e sono così riusciti a pareggiare i conti sul 2-2, trascinando la contesa ai supplementari.

Una squadra di Serie B è andata vicinissimo a sovvertire il pronostico della vigilia, ma è stata la Fiorentina a guadagnarsi i quarti di finale, dove affronterà la vincente di Inter-Bologna. Grande rammarico per gli emiliani, mentre la Viola potrebbe avere l’occasione di riscattarsi dopo aver perso contro l’Inter l’atto conclusivo della passata edizione.

Il Parma ha cercato di indirizzare la contesa con un micidiale uno-due a metà del primo tempo. Al 21′ Adrian Bernabe si è inventato uno splendido mancino destro che è finito all’incrocio a chiudere una rocambolesca azione durante la quale Bonny aveva colpito al palo. Due minuti più tardi è stato proprio Ange Bonny a siglare il raddoppio in contropiede, concretizzando in maniera perfetta il cross dalla sinistra di Mihaila.

I padroni di casa hanno accorciato le distanze all’83mo minuto con Nzola su invito di Sottil. Lo stesso Sottil ha pareggiato al 90′, trasformando un calcio di rigore, e si è così andati ai supplementari. Nei trenta minuti aggiuntivi prevale la stanchezza e il punteggio non cambia, rendendo così necessari i calci di rigore per decidere gli passa il turno: Botta e risposta tra Biraghi e Hernani, Kouame porta avanti la Fiorentina e Man colpisce il palo. Milenkovic è implacabile, poi Camara calcia alto e la Fiorentina è così in vantaggio di due reti. Beltran chiude i conti e spedisce la Viola ai quarti di finale.

