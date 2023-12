Beach volley, doppia sconfitta azzurra nella serata di Doha. Si complica il cammino delle coppie italiane alle Finals

Si complica il cammino delle coppie italiane alle Finals del Volleyball World Beach Volley Tour 2023 in programma a Doha in Qatar. Dopo il successo all’esordio contro i campioni del mondo Perusic Schweiner, Nicolai/Cottafava sono usciti sconfitti nel match contro i padroni di casa Cherif/Ahmed, unica coppia della pool A ad aver chiuso la prima giornata di gare a punteggio pieno.

Cherif/Ahmed hanno avuto la meglio con il punteggio di 2-0 al termine di un match monto combattuto. Nel primo set i qtarini scattano avanti 15-12 ma gli azzurri riescono a pareggiare a quota 16. Finale combattuto con Cherif/Ahmed che riescono a guadagnare il break sul 19-17 e a vincere 21-19. Nel secondo parziale i padroni di casa scattano avanti 13-10 ma gli italiani ribaltano la situazione con un break di 4-1 (16-15). Nicolai/Cottafava si presentano avanti alla volata finale (18-16) ma Cherif/Ahmed non mollano e ribaltano la situazione vincendo 21-19. Oggi Nicolai/Cottafava affronteranno alle 18.00 i polacchi Losiak/Bryl.

Inizio complicato per Ranghieri/Carambula che si sono trovati di fronte una delle coppie più in forma del momento, gli svedesi Ahman/Hellvig. nel primo parziale gli azzurri non sono riusciti a sfruttare un’ottima partenza (9-5) facendosi raggiungere a quota 9. Tanto equilibrio fino al break per gli scandinavi che scattano avanti sul 18-16 e chiudono 21-18 a loro favore. Nel secondo set gli azzurri restano davanti fino al 9-8 e poi crollano sotto i colpi degli svedesi che piazzano un break micidiale di 8-1 e volano sul 16-10 aprendosi la strada per il 21-14 conclusivo. Oggi azzurri in campo alle 14.00 contro i brasiliani George/Andrè e alle 19.00 contro i norvegesi Mol/Sorum.

TORNEO FEMMINILE

Pool A. Hughes/Cheng (Usa)-Müller/Tillmann (Ger) 1-2 (21-17, 20-22, 13-15), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Tina/Anastasija (Lat) 2-1 (21-13, 12-21, 15-9). Hughes/Cheng (Usa)-Melissa/Brandie (Can) 0-2 (21-23, 16-21), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Müller/Tillmann (Ger) 2-0 (21-16, 24-22). 7/12 11.00: Tina/Anastasija (Lat)-Melissa/Brandie (Can), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Hughes/Cheng (Usa). 16.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Melissa/Brandie (Can), Tina/Anastasija (Lat)-Müller/Tillmann (Ger). 8712 12.00: Melissa/Brandie (Can)-Müller/Tillmann (Ger), Hughes/Cheng (Usa)-Tina/Anastasija (Lat).

Pool B. Mariafe/Clancy (Aus)-Huberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-0, 21-0), Nuss/Kloth (Usa)-Tainá/Victoria (Bra) 0-2 (16-21, 18-21). Nuss/Kloth (Usa)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-0, 21-0), Mariafe/Clancy (Aus)-Stam/Schoon (Ned) 2-1 (21-19, 16-21, 15-8). 7/12 12.00: Tainá/Victoria (Bra)-Stam/Schoon (Ned), Nuss/Kloth (Usa)-Mariafe/Clancy (Aus). 17.00: Nuss/Kloth (Usa)-Stam/Schoon (Ned), Tainá/Victoria (Bra)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-0, 21-0). 8/12 13.00: Stam/Schoon (Ned)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-0, 21-0), Mariafe/Clancy (Aus)-Tainá/Victoria (Bra)

TORNEO MASCHILE

Pool A. Perusic/Schweiner (Cze)-Cottafava/Nicolai (Ita) 0-2 (18-21, 20-22), Cherif/Ahmed (Qat)-Łosiak/Bryl (Pol) 2-1 (14-21, 22-20, 16-14). Perusic/Schweiner (Cze)-Partain/Benesh (Usa) 2-1 (26-24, 17-25, 15-12), Cherif/Ahmed (Qat)-Cottafava/Nicolai (Ita) 2-0 (21-19, 21-19). 7/12 13.00: Łosiak/Bryl (Pol)-Partain/Benesh (Usa), Cherif/Ahmed (Qat)-Perusic/Schweiner (Cze). 18.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Partain/Benesh (Usa), Łosiak/Bryl (Pol)-Cottafava/Nicolai (Ita). 8/12 14.00: Partain/Benesh (Usa)-Cottafava/Nicolai (Ita), Perusic/Schweiner (Cze)-Łosiak/Bryl (Pol).

Pool B. Åhman/Hellvig (Swe)-Ehlers/Wickler (Ger) 2-0 (22-20, 21-19), Mol/Sørum (Nor)-George/Andre (Bra) 2-1 (21-14, 19-21, 15-9). Mol/Sørum (Nor)-Ehlers/Wickler (Ger) 2-1 (16-21, 21-18, 15-12), Åhman/Hellvig (Swe)-Carambula/Ranghieri (Ita) 2-0 (21-18, 21-14). 7/12 14.00: George/Andre (Bra)-Carambula/Ranghieri (Ita), Mol/Sørum (Nor)-Åhman/Hellvig (Swe). 19.00: Mol/Sørum (Nor)-Carambula/Ranghieri (Ita), George/Andre (Bra)-Ehlers/Wickler (Ger). 15.00: Carambula/Ranghieri (Ita)-Ehlers/Wickler (Ger), Åhman/Hellvig (Swe)-George/Andre (Bra)

Foto Fivb