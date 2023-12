Federica Brignone: “Il podio è tanta roba, dimezzato il distacco sul piano. Siamo una squadra forte”

Federica Brignone ha conquistato uno splendido terzo posto nella discesa libera femminile di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra ha disputato una gara di assoluto rilievo tecnico, domando il mai semplice pettorale numero 1 e pennellando delle linee davvero rimarchevoli sulle nevi svizzere. Si tratta di un podio decisamente importante per la fuoriclasse valdostana, che settimana scorsa aveva vinto i due giganti di Tremblant.

Federica Brignone ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Sono davvero contenta. Al contrario di ieri, oggi sarei stata comunque soddisfatta per la mia performance e per come ho sciato. Quando sei concentrata, hai in mente qualcosa e lo fai, penso sia una delle cose più soddisfacenti. Oggi l’ho fatto ed è molto bello. Ovviamente siamo tutte molto vicine, sia davanti che dietro di me, come immaginavo già da stamattina“.

L’azzurra ha poi proseguito: “È tanta roba. Niente male rispetto alla fatica che avevo fatto all’inizio della scorsa stagione e alla poca fiducia che avevo. Quest’anno invece ho avuto una super estate, sono sempre stata serena e questo fa tutta la differenza del mondo. Magari in superG mi aspetto di più, mi metto più pressione addosso e posso rischiare di fare più errori, come è successo ieri. Oggi invece ero tranquilla. In velocità devo essere tranquilla, sciare morbida ed essere più scorrevole“.

La nostra portacolori ha poi concluso: “In questi anni ho lavorato tantissimo con mio fratello e con la squadra sulla scorrevolezza: i risultati si vedono. Fino a 4-5 anni fa arrivavo in fondo al piano con un distacco di otto decimi, oggi ne prendo quattro ma ho già dimezzato le distanze. Siamo una squadra forte dappertutto e lo dimostriamo. Secondo me ci tiriamo a vicenda. Quando una scia forte, ed io sto andando bene in tutte le specialità da quest’estate, questo aiuta tutte noi“.

Foto: Lapresse