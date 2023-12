F1, John Elkann sulla Ferrari: “Leclerc e Sainz restano. Dobbiamo convertire più pole in vittorie”

Il 2023 della Formula Uno è ufficialmente passato agli archivi con il trionfo totale della Red Bull, grazie ad una macchina dominante e ad un Max Verstappen sostanzialmente perfetto. In Ferrari non è andata altrettanto bene ed il bilancio complessivo di fine stagione è sicuramente negativo, in relazione alle aspettative dello scorso inverno a Maranello.

La Scuderia del Cavallino Rampante ha salvato almeno in parte l’annata con un paio di lampi notevoli di Carlos Sainz: la pole position a Monza davanti ai tifosi italiani e soprattutto la bellissima vittoria a Singapore (unico successo di un team diverso dalla Red Bull nel 2023). La Rossa si è dimostrata spesso molto competitiva in qualifica sul giro secco (7 partenze al palo su 22 GP), pagando dazio poi la domenica sul passo e sulla gestione delle gomme.

Alla fine, nonostante un buon recupero nell’ultimo terzo della stagione, la Ferrari non è riuscita a superare la Mercedes per soli 3 punti dovendosi accontentare della terza piazza nella classifica a squadre. John Elkann, amministratore delegato di Exor, durante l’Investor Day ha tracciato un bilancio del 2023 per la Scuderia di Maranello.

“È stata una stagione deludente per come è finita ad Abu Dhabi dove per poco non siamo arrivati secondi nel Mondiale costruttori. Nell’ultimo quarto di campionato ci siamo giocati seriamente il secondo posto. Eravamo in gara anche con Red Bull. Se si guarda alle pole position che abbiamo ottenuto quest’anno è un numero molto alto. Ora dobbiamo spingere nei prossimi anni per convertire maggiori pole in vittorie“. Elkann ha poi risposto così ad una domanda precisa sulla trattativa per il rinnovo di contratto con i piloti Leclerc e Sainz: “Restano, certamente“.

Foto: Lapresse