F1, Logan Sargeant confermato in Williams nel 2024: sedili al completo

Appena finito il Mondiale 2023 di Formula 1 è già tempo di pensare al 2024: l’ultimo sedile da assegnare era il secondo in casa Williams e si è deciso di confermare lo statunitense Logan Sargeant, autore di una discreta stagione al debutto nella classe regina dell’automobilismo.

Ieri è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della scuderia americana. Questo il comunicato: “Dopo la sua stagione da rookie con il team che ha visto il 22enne diventare il primo pilota americano a segnare un punto in F1 dopo 30 anni, Logan ha dimostrato la velocità necessaria per correre ai massimi livelli, costruendo su queste basi gara dopo gara e consolidando il suo posto nella nostra formazione”.

Queste invece le parole del pilota: “Sono entusiasta di continuare con la Williams Racing per la stagione 2024. Finora è stato un viaggio incredibile con la squadra e sono grato per l’opportunità di continuare a crescere come pilota all’interno di un gruppo così talentuoso e dedicato. Abbiamo progetti entusiasmanti per il futuro e non vedo l’ora di contribuire al successo della squadra nel prossimo anno“.

Foto: Lapresse