MotoGP, Marc Marquez operato al braccio destro per sindrome compartimentale

Dopo aver impressionato tutti in sella alla Ducati Gresini nei test post season di MotoGP a Valencia (Spagna), Marc Marquez è stato operato per risolvere un problema assai comune tra i centauri di alto livello. Il riferimento è alla sindrome compartimentale al braccio destro, una problematica di cui ha sofferto anche l’asso nativo di Cervera per tutta la seconda parte di stagione in questo 2023.

L’iberico non vuol lasciare nulla al caso e per questo in una fase di “off” ha deciso di sottoporsi a questo intervento, in modo da essere pronto anche dal punto di vista fisico a fronteggiare un 2024 in cui è intenzionato a recitare un ruolo di primo piano. Come riportato dai colleghi di Sky Sport, appena giunto nel nuovo box, Marc ha detto chiaramente di puntare all’iride.

“Nella seconda parte di stagione ho accusato la sindrome compartimentale al braccio destro. Abbiamo risolto il problema con lo staff del dottor Ignacio Roger de Oña. L’obiettivo è essere pronti per il 2024!”, il messaggio sui social del Cabroncito.

MESSAGGIO SU INSTAGRAM DI MARC MARQUEZ

A questo punto non resta che attendere i prossimi test di Sepang nel 2024 in cui i vari team porteranno avanti gli sviluppi. Marquez sarà dotato di una GP23, la moto con cui Francesco Bagnaia quest’anno ha vinto il titolo. Per quanto fatto vedere sul circuito Ricardo Tormo, il feeling è già ottimo. Per questo, Pecco e il resto del gruppo dovranno fare molta attenzione alle prestazioni del “93”.

Foto: MotoGP.com Press