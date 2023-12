F1, Frederic Vasseur: "Verstappen un giorno in Ferrari? Mai dire mai. Sui rinnovi di Leclerc e Sainz..."

Mentre ci stiamo avvicinando ad ampi passi al Natale, il Circus della Formula Uno si gode le meritate, anzi meritatissime viste le 22 gare disputate, vacanze invernali. Il Mondiale 2024 è sempre più all’orizzonte e spaventa per due motivi. In primo luogo una mole di appuntamenti record, ovvero addirittura 24 weekend, in secondo luogo perchè la sensazione è che tutto sarà apparecchiato per un nuovo monologo di Max Verstappen.

Gli addetti ai lavori, consapevoli del fatto che i regolamenti tecnici cambieranno solamente per piccoli dettagli, sono già pronti ad assistere ad un dominio del tre volte campione del mondo, a caccia quindi del suo poker personale. Trovandoci ormai al termine dell’anno, siamo giunti nel più classico momento per fare i bilanci. In questo caso è Frederic Vasseur, team principal della Ferrari a parlare.

Il numero uno della scuderia di Maranello, dopo aver confermato come il pilota campione del mondo sarà ancora il punto di riferimento del gruppo, punta l’attenzione su uno stimolo importante: “Max Verstappen nella nostra squadra? Si potrebbe porre questa domanda a tutti i team principal e tutti darebbero la stessa risposta: ovviamente a chiunque piacerebbe ingaggiare Verstappen. Ma il fatto è che Max ha un accordo di lunga data con la Red Bull (si chiuderà al termine della stagione 2028 ndr) e per questo motivo non sprecheremo energie per indovinare chi un giorno potrebbe guidare per noi. Al momento non si parla di questo, ma sono anche uno che dice sempre: mai dire mai”. (Fonte: Sky Sport).

Per quanto riguarda gli attuali piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, gli accordi con il monegasco e lo spagnolo scadono a fine 2024. Sembra imminente l’ufficialità dei rinnovi del duo del Cavallino Rampante: “Per questo motivo abbiamo ancora un po’ di tempo per preoccuparci del futuro in pace. Lo so, all’inizio dell’anno avevo detto che volevo ufficializzare tutto entro la fine del campionato. Ma, come si è visto, la stagione è stata estremamente intensa e le discussioni hanno dovuto slittare di qualche tempo. Nel frattempo stiamo negoziando approfonditamente e prenderemo presto una decisione”.

Foto: LPS DPPI

Leggi tutte le notizie di Formula 1 su OA Sport...