Equitazione: Charlotte Fry fa doppietta a Mechelen vincendo anche nel dressage freestyle

Dopo aver vinto nel concorso più classico, la britannica Charlotte Fry mette a segno un importante bis: questa volta nel Freestyle del dressage della tappa di FEI World Cup 2023-2024 in corso di svolgimento a Mechelen.

In Belgio, l’amazzone in sella a Everdale si è aggiudicata il concorso odierno con lo score di 84.980% precedendo l’olandese Marlies van Baalen, seconda a quota 81.160% montando Habibi DVB, e la belga Flore de Winne, terza insieme al cavallo Flynn FRH avendo messo a referto un punteggio di 80.330%.

Dopo sei tappe quindi, la classifica generale della Western European League vede in testa lo svedese Patrik Kittel, primo a quota 68, avendo però incamerato parte del bottino grazie anche a partecipazione in altre leghe.

Prossima tappa del circuito in programma a Basilea, in Svizzera, dall’11 al 14 gennaio. Attenzione però, perché giova ricordare che a Mechelen, domani, sabato 30 dicembre, si terrà la prova di salto a ostacoli valida per la FEI Jumping World Cup 2023-2024.

Foto: (AP Photo/Carolyn Kaster)

