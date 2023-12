Entry-list ATP Hong Kong 2024: Lorenzo Musetti presente come testa di serie

Oltre alla United Cup ed al Brisbane International, un altro torneo si giocherà nella prima settimana della nuova stagione, ovvero gli Hong Kong Tennis Open, di categoria ATP 250, che vedranno andare in scena il tabellone principale dall’1 al 7 gennaio 2024.

L’unico azzurro al momento al via sarà Lorenzo Musetti, che sarà inserito tra le teste di serie, e molto probabilmente sarà il numero 6 del seeding: nella settimana in questione l’italiano scarterà gli 80 punti della United Cup 2023 e per non perdere terreno nel ranking dovrebbe arrivare in semifinale (ne incasserebbe 90).

Attendono invece diverse cancellazioni altri azzurri: Matteo Berrettini e Giulio Zeppieri, al momento nel tabellone di qualificazione a Brisbane, sono fuori rispettivamente di 7 e 17 posti dal main draw, mentre Federico Gaio risulta al momento il terzo dei non ammessi alle qualificazioni e potrebbe rientrare nel tabellone cadetto.

ENTRY LIST ATP HONG KONG 2024

TABELLONE PRINCIPALE

Andrey Rublev

Karen Khachanov

Frances Tiafoe

Francisco Cerundolo

Jan-Lennard Struff

Lorenzo Musetti

Laslo Djere

Christopher Eubanks

Arthur Fils

Mackenzie McDonald

Sebastian Ofner

Botic van de Zandschulp

Miomir Kecmanovic

Roberto Bautista Agut

Fabian Marozsan

Nuno Borges

Pavel Kotov

Emil Ruusuvuori

Pedro Cachin

Marin Cilic (PR)

QUALIFICAZIONI

Benjamin Bonzi

Taro Daniel

Jaume Munar

Liam Broady

Zsombor Piros

Zizou Bergs

Shintaro Mochizuki

Terence Atmane

Joris De Loore

Sho Shimabukuro

Elias Ymer

Jan Choinski

Otto Virtanen

Vitaliy Sachko

Foto: LaPresse

