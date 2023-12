Dove partirà la Milano-Sanremo 2024? Nuovo scenario e tratto iniziale rivisitato

La Milano-Sanremo 2024 si correrà sabato 16 marzo. Mancano meno di tre mesi alla Classicissima di Primavera, ma al momento non si conosce ancora il percorso della prima Monumento della stagione. Il finale non dovrebbe subire modifiche con i tre Capi a precedere la Cipressa e poi il Poggio, con la consueta discesa e gli ultimi due chilometri pianeggianti verso il traguardo.

Potrebbero però arrivare delle novità per quanto riguarda la partenza, visto che il gruppo non scatterà dal capoluogo lombardo, come era già successo nel 2023 con il via da Abbiategrasso. Secondo quanto riportato da La Provincia Pavese, si starebbe pensando alla partenza da Certosa di Pavia, che è da sempre un passaggio obbligato del percorso canonico prima di proseguire verso Voghera e sconfinare in Piemonte.

Partendo da queste località mancherebbero una trentina di chilometri, che andrebbero recuperati. Il gruppo potrebbe non attraversare Pavia, ma pedalare verso il Ponte della Becca in direzione Broni, percorrendo la SP10 in direzione Casteggio. In alternativa ci si potrebbe dirigere verso Belgioioso sulla SP234, imboccare la SP9 verso Stradella e poi entrare sulla SP10.

Foto: Lapresse

