Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Anversa 2023: orari, programma, tv, streaming

La Coppa del Mondo di ciclocross farà tappa ad Anversa, in Belgio, oggi, sabato 23 dicembre: alle ore 9.30 toccherà agli uomini junior, seguiti alle ore 10.30 dalle donne della stessa categoria. Partiranno poi gli atleti della categoria under 23 maschile alle ore 12.00. Gran finale con le prove riservate agli élite: alle ore 13.40 il via per le donne, alle 15.10 lo start per gli uomini.

Sarà possibile seguire la categoria élite della Coppa del Mondo 2023 di ciclocross in diretta tv su Eurosport 1 HD e Rai Sport HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata per la categoria élite da eurosport.it, discovery+ e Rai Play. Non ci sarà, invece, neppure copertura streaming per la categorie junior ed under 23. Diretta live testuale per la categoria élite su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2023

Sabato 23 dicembre – Anversa (Belgio)

09.30 Ciclocross, Europei: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Ciclocross, Europei: donne junior – Nessuna copertura tv / streaming

12.00 Ciclocross, Europei: uomini under 23 – Nessuna copertura tv / streaming

13.40 Ciclocross, Europei: donne élite – Eurosport 1 HD e Rai Sport HD

15.10 Ciclocross, Europei: uomini élite – Eurosport 1 HD e Rai Sport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per la categoria élite Eurosport 1 HD e Rai Sport HD.

Diretta streaming: per la categoria élite su eurosport.it, discovery+ e Rai Play.

Diretta live testuale: per la categoria élite su OA Sport.

Foto: LiveMedia/Antonino Caldarella

