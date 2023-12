Dominik Paris: “Stelvio mossa, ma divertente”. Casse: “Pista più umana, vorrei fare un passo avanti”

Sulla mitica pista Stelvio è andata in scena la prima prova cronometrata della discesa libera di Bormio, tradizionale tappa della Coppa del Mondo di sci alpino che si disputa dopo Natale. Gli italiani hanno ottenuto riscontri incoraggianti in Valtellina: Mattia Casse terzo a 0.49 dal francese Cyprien Sarrazin, Dominik Paris settimo a 1.37, Nicolò Molteni ottavo a 1.40, Pietro Zazzi nono a 1.58. Domani spazio alla seconda prova cronometrata, poi giovedì lo spettacolo della discesa a precedere il superG.

Dominik Paris ha vinto per ben sette volte in questa località (sei in discesa e una in superG) ed è tra i grandi favoriti della vigilia, a maggior ragione dopo il successo ottenuto in Val Gardena. Il fuoriclasse altoatesino ha analizzato la propria prestazione odierna: “È sempre bello tornare a Bormio. Quest’anno che sto meglio di dodici mesi fa, ancora di più. Come sempre la prima prova sulla Stelvio è un’incognita, la pista è un po’ mossa, ma resta divertente“.

Mattia Casse potrebbe essere un outsider e ha commentato la propria prova: “Quest’anno che ho trovato una maggior stabilità tecnica, mi piacerebbe fare qualche passo avanti rispetto al passato. La Stelvio resta una pista esigente, da sciare, anche con temperature un po’ più alte del solito. Forse quest’anno è un po’ più umana“.

Foto: Lapresse

