Dakar 2024, quali italiani parteciperanno? I piloti già annunciati

Siamo ad un mese esatto dal via ufficiale della Dakar 2024. La corsa più dura del mondo prenderà il via proprio il 5 gennaio e si disputerà ancora una volta in Arabia Saudita con un prologo e 12 stage che porteranno la carovana da Alula a Yanbu, in vista di una edizione quanto mai complicata, con le dune del deserto e tantissimi chilometri che metteranno alla frusta i piloti. Non mancherà la pattuglia italiana al via della Dakar 2024. Andiamo a conoscere nel dettaglio tutti i nostri portacolori.

MOTO

Paolo Lucci (KTM)

Cesare Zacchetti (Kove)

Francesco Catanese (Honda)

Gioele Meoni (KTM)

Fabio Lottero (KTM)

Iader Giraldi (KTM)

Tiziano Interno (Rally POV)

AUTO

Maurizio Gerini co-pilota di Laia Sanz

Cesare Rickler del Mare, Aldo Di Lorenzo e David Di Lorenzo (meccanico) del team #636 TH-Trucks Team

Enrico Gaspari #442 TH-Trucks Team

Cristina Giampaoli #429 TC Racing

Michele Cinotto e Alberto Bertoldi del team #410 CST Polaris Xtreme Plus

Rebecca Busi e #406 OnlyFans Racing Team

Filippo Ippolito co-pilota del team X-Raid Yamaha Supported Team

Silvio Totani e Tito Totani del team #271 MotorTecnica RT

Andrea Schiumarini e Andrea Succi del team #260 Th-Trucks RTeam

Paolo Ceci co-pilota del team #227 OverDrive Racing

CAMION

Claudio Bellina, Bruno Gotti e Marco Arnoletti del team #610 MM Technology Team

David Giovannetti co-pilota del team #645 Xtreme Plus-CST-Polaris

Gianandrea Pellegrinelli, Giulio Minelli, Carlo Galdini del team #628 MM Technology Team

QUAD

Nessun italiano al via

Foto: LPS Julien Delfosse/DPPI