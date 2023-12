Curling, Joel Retornaz: “C’è il mio nome, ma molti dei meriti sono anche della squadra”

Momento da sogno per il curling italiano. Nella notte Joel Retornaz e la sua squadra formata anche da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella hanno conquistato il WFG Masters, quarto Grand Slam, terzo consecutivo.

Strepitoso il percorso della pattuglia tricolore, guidata dallo skip classe 1983, che ha trovato il bis dopo il trionfo della passata stagione a Saskatoon: “Vincere l’anno scorso, la prima volta in un Grande Slam, è stato qualcosa di enorme per me e per la mia squadra, ma ora siamo quattro volte campioni del Grande Slam, abbiamo vinto tre Slam consecutivi, è incredibile”.

E ancora: “È incredibile, ma sono così orgoglioso della mia squadra perché lavoriamo davvero duramente. Ci impegniamo molto in quello che stiamo facendo. Penso che meritiamo di essere qui e dobbiamo goderci questo momento adesso”.

Pensando alla striscia aperta di vittorie: “Se guardi i nomi degli altri giocatori che hanno vinto tre Slam di fila, stai parlando dell’élite del curling mondiale e della storia del curling. Penso che sia molto speciale per me. Sono io a mettere il mio nome lì, ma devo dare molto merito alla mia squadra perché non è nominata in quel gruppo ma, ovviamente, non potrei farcela senza la mia squadra”.

E ancora sui compagi: “Come ho detto, sono super orgoglioso di loro. Stiamo davvero facendo un ottimo lavoro, il lavoro di squadra è fantastico, incluso l’allenatore e tutti gli altri. È davvero speciale essere in questo gruppo di persone”.

