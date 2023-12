Cricket femminile, l’Italia chiude terza nella fase a gironi degli Europei T10 di Malaga. Inghilterra XI già in finale

Nella quarta giornata della Championship Week degli Europei T10 2023 di cricket femminile, in corso a Malaga, in Spagna, l’Italia supera l’Austria e chiude al terzo posto in classifica, partendo dall’Eliminator contro la Spagna, quarta, nella fase ad eliminazione diretta di domani.

L’Italia, già certa della qualificazione alla giornata decisiva del torneo, liquida agilmente l’Austria per 61/0-57/6, con le azzurre, vittoriose per 10 wickets, che completano le proprie fatiche in soli 4.2 overs. Nel match che aveva aperto le ostilità Inghilterra XI aveva facilmente avuto la meglio sulla Spagna per 147/3-42/3, con le inglesi al successo per 105 runs.

Con l’Italia certa della terza piazza ed a riposo nell’ultima tornata di sfide, vanno in scena due scontri diretti: in testa alla classifica Inghilterra XI supera i Paesi Bassi per 99/3-98/8, con le inglesi vincenti per 7 wickets in 7.3 overs, mentre in coda Spagna ed Austria pareggiano per 95/4-95/4, ma poi le padrone di casa iberiche vincono alla Golden Ball, eliminano le austriache e si qualificano per la fase decisiva del torneo.

Nella graduatoria definitiva del girone a 5 all’italiana con partite di andata e ritorno, i quattro posti per la fase conclusiva ad eliminazione diretta, che domani assegnerà il titolo continentale, vanno ad Inghilterra XI, prima con 28 punti, ai Paesi Bassi, secondi a quota 23, all’Italia, terza con 21, ed alla Spagna, quarta a quota 4 e con un Net Run Rate di -5.675. Eliminata (e beffata) l’Austria, quinta ed ultima sempre a quota 4, ma con un Net Run Rate di -6.853.

Domani la fase decisiva della manifestazione si aprirà alle ore 09.45 con l’Eliminator tra Italia e Spagna. La vincente sfiderà alle ore 12.45 i Paesi Bassi nel Qualifier. La Nazionale che uscirà vittoriosa da questo confronto, infine, affronterà alle ore 15.45 nell’ultimo atto del torneo continentale Inghilterra XI.

Appare utile rammentare che si gioca nel format T10, che non è quello prescelto per i Giochi di Los Angeles: per le Olimpiadi del 2028 è stato indicato il format T20, con il quale si giocherà la Coppa del Mondo 2024.

RISULTATI E CLASSIFICA

Domenica 17 dicembre

Spagna-Austria 73/1-81/5 (Austria vince per 8 runs)

Paesi Bassi-Italia 97/6-86/7 (Paesi Bassi vincono per 11 runs)

Inghilterra XI-Austria 44/0(3.0)-43/8 (Inghilterra XI vince per 10 wickets)

Spagna-Paesi Bassi 56/6-130/0 (Paesi Bassi vincono per 74 runs)

Lunedì 18 dicembre

Italia-Inghilterra XI 26(7.5)-93/3 (Inghilterra XI vince per 67 runs)

Austria-Paesi Bassi 59/9-159/1 (Paesi Bassi vincono per 100 runs)

Spagna-Italia 65/3-113/4 (Italia vince per 48 runs)

Inghilterra XI-Paesi Bassi 103/2-59/4 (Inghilterra XI vince per 44 runs)

Martedì 19 dicembre

Paesi Bassi-Spagna 161/2-43/4 (Paesi Bassi vincono per 118 runs)

Italia-Austria 66/1(6.4)-63/6 (Italia vince per 9 wickets)

Spagna-Inghilterra XI 50/3-99/1 (Inghilterra XI vince per 49 runs)

Paesi Bassi-Italia 108/4-106/2 (Paesi Bassi vincono per 2 runs)

Mercoledì 20 dicembre

Austria-Inghilterra XI 28(9.3)-132/0 (Inghilterra XI vince per 104 runs)

Spagna-Italia 60/4-112/4 (Italia vince per 52 runs)

Paesi Bassi-Austria 187/0-47/5 (Paesi Bassi vincono per 140 runs)

Inghilterra XI-Italia 101/7-107/3 (Italia vince per 6 runs)

Giovedì 21 dicembre

Spagna-Inghilterra XI 42/3-147/3 (Inghilterra XI vince per 105 runs)

Austria-Italia 57/6-61/0(4.2) (Italia vince per 10 wickets)

Inghilterra XI-Paesi Bassi 99/3(7.3)-98/8 (Inghilterra XI vince per 7 wickets)

Spagna-Austria 95/4-95/4 (Match pari – Spagna vince alla Golden Ball)

Classifica

1. Inghilterra XI 28 punti – Qualificata

2. Paesi Bassi 23 punti – Qualificati

3. Italia 21 punti – Qualificata

4. Spagna 4 punti (-5.675 Net Run Rate) – Qualificata

5. Austria 4 punti (-6.853 Net Run Rate)

Programma venerdì 22 dicembre

Eliminator: Italia-Spagna ore 09.45

Qualifier: Paesi Bassi-vincente Eliminator ore 12.45

Final: Inghilterra XI-vincente Qualifier ore 15.45

