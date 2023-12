Cos’è il Kooyong Classic 2024, l’esibizione a cui parteciperà Jannik Sinner: gli avversari che troverà

Per Jannik Sinner il debutto stagionale si avrà non in un torneo ufficiale, ma in uno tra i più conosciuti e rispettati eventi di esibizione esistenti sulla scena tennistica internazionale. Il Kooyong Classic, infatti, ha una storia legata soprattutto al luogo, che fino al 1987 ospitò gli Australian Open prima dello spostamento a Melbourne Park (già noto come Flinders Park), dovuto al fatto che il Kooyong era ormai limitante per strutture. Del resto, il suo lo fece anche il passaggio dall’erba al veloce.

Questo passaggio si ebbe nel 1988, che è poi l’anno dal quale parte la storia del Kooyong Classic. Il format è cambiato molte volte, e nella sua forma più utilizzata in passato prevedeva l’istituzione di due tabelloni: uno con quarti di finale, semifinali e finale e un altro di consolazione, il che serviva a definire una graduatoria finale dell’intero evento.

I nomi importanti dell’albo d’oro sono tanti: Michael Chang, Andre Agassi, Andy Roddick (tre vittorie), Roger Federer, Lleyton Hewitt (due), Pat Cash, Thomas Muster, Pete Sampras (una). Nel 2023, però, complice anche il fattore cambiamento delle situazioni, il Kooyong non ha stabilito un vero e proprio vincitore.

Per quanto riguarda il campo dei partecipanti dal 10 al 12 gennaio prossimi, questi sono: il danese Holger Rune, il norvegese Casper Ruud, il russo Karen Khachanov, l’americano Frances Tiafoe, lo scozzese Andy Murray, lo svizzero Stan Wawrinka, il cinese Zhizhen Zhang, l’austriaco Dominic Thiem, l’australiano Marc Polmans, il canadese Milos Raonic e il croato Marin Cilic. All’atto pratico, i 12 in campo assommano otto Slam e numerose ulteriori finali.

