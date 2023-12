Australian Open 2024: le prime quote dei book-makers per le scommesse. L’elenco dei favoriti e le possibili sorprese

Fra otto giorni sarà 2024 ed il tennis tornerà in auge. Dopo una breve pausa si torna in Australia per la primissima parte di stagione, che avrà il suo culmine con gli Australian Open. Si inizierà subito a fare sul serio per il primo Slam dell’anno, con un favorito netto: Novak Djokovic.

Il numero uno al mondo rimane il principale giocatore da attenzionare per il titolo. Nonostante i trentasei anni suonati la sua fame di vittorie non si placa e i dieci successi nell’Happy Slam, record nella storia, lo piazza al di sopra di tutti: non un caso che le agenzie di scommesse lo piazzino con la quota più bassa, tra 2.00 e 2.15.

Alle sue spalle i soliti nomi. Carlos Alcaraz è il secondo favorito, il mese e più senza tennis può avergli permesso di ricaricare le batterie: per lui una quota che spazia dal 3.00 al 3.50. In seconda fila il numero 3 ed il numero 4 al mondo, Daniil Medvedev e Jannik Sinner, con il russo leggermente avanti (tra il 6.00 ed il 7.00) rispetto all’azzurro, una sua vittoria paga tra le sei e le sette volte e mezzo la posta.

Loro sono gli unici quattro che scendono sotto la doppia cifra con le quote. Forbice abbastanza alta per Holger Rune, quotato tra 16 e 25, e Stefanos Tsitsipas, che ha una minima di 16.00 ed una massima di 50.00. Tra i giocatori che possono sorprendere, Ben Shelton e Rafa Nadal: lo statunitense è dato tra il 33.00 ed il 41.00, mentre il maiorchino spazia tra una minima di 12.00 ed una massima di 50.00. Per cuori forti, per chi crede in una sua rinascita.

