Coppa Italia, Lazio-Genoa 1-0: Guendouzi risolutore, biancocelesti ai quarti

La Lazio ha sconfitto il Genoa per 1-0 e si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia. I biancocelesti si sono imposti di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico di Roma e si sono così guadagnati il diritto di proseguire la propria avventura nella competizione nazionale (hanno debuttato questa sera), mentre i liguri terminano il cammino dopo aver superato due turni. La Lazio incrocerà la vincente di Roma-Cremonese: sembra tutto apparecchiato per un avvincente derby della capitale su partita secca, ma i giallorossi non dovranno sottovalutare la formazione di Serie B.

A risolvere l’incontro è stato uno splendido gol di Guendouzi, che al 5′ ha concretizzato l’invito a nozze di Pellegrini e ha saputo fare la differenza. I padroni di casa non sono riusciti a concretizzare due occasioni da rete al 31′ (Leali para il tentativo di Pedro dopo una sgroppata di Guendouzi) e al 42′ (destro di Felipe Anderson di poco a lato). Il Genoa ha avuto una chance per il pareggio con Retegui al 61′, ma l’attaccante non è stato lucido. All’80mo minuto Leali si è fatto trovare pronto sul tentativo di Immobile, due minuti più tardi Basic ha sbagliato un rigore in movimento, ma la Lazio è riuscita a controllare la situazione e a vincere.

Foto: Lapresse