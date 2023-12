Combinata nordica, Riiber domina il PCR sul trampolino piccolo di Lillehammer. Si difende Costa

Jarl Magnus Riiber è sempre una certezza e sbaraglia la concorrenza anche nel Provisional Competition Round sul trampolino piccolo HS98 di Lillehammer, in vista del doppio appuntamento (una Gundersen su Normal Hill ed una su Large Hill) previsto questo weekend in occasione della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di combinata nordica.

Il fenomeno norvegese ha trovato un salto magnifico, raggiungendo quota 97 metri da stanga 5 (due gate più in basso rispetto a quasi tutti i suoi avversari) con una leggera brezza frontale e soprattutto con un ottimo atterraggio, facendo così una grande differenza a livello di punteggio in vista di un eventuale segmento di fondo da disputare con questa classifica come base di partenza (nel caso in cui un segmento di salto ufficiale di gara dovesse venire cancellato).

Riiber partirebbe con un margine di 26″ sul giapponese Ryota Yamamoto e 30″ sull’austriaco Franz-Josef Rehrl, due atleti che non rappresentano una minaccia sugli sci stretti, mentre dovrebbe gestire un vantaggio di 37″ su Johannes Lamparter, 39″ sull’estone Kristjan Ilves, 42″ su Thomas Rettenegger, 43″ sul tedesco Terence Weber, 48″ sul temibile connazionale norvegese Jens Luraas Oftebro e 59″ sul tandem composto da Stefan Rettenegger e Joergen Graabak.

Risultati negativi per la squadra azzurra, con Samuel Costa che si è rivelato l’unico in grado di difendersi chiudendo in 28ma posizione (90 metri da stanga 8 con vento leggero alle spalle) con un gap virtuale di 1’55” dalla vetta. Più distanti gli altri italiani: 44° Raffaele Buzzi a 2’37”, 46° Aaron Kostner a 2’44”, 51° Domenico Mariotti a 2’58”, mentre Iacopo Bortolas non ha ricevuto il via libera per saltare.

