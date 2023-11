Combinata nordica: Gyda Westvold Hansen domina nel primo PCR della stagione, 16ma Dejori

Dieci gare, dieci vittorie la scorsa stagione, con l’aggiunta dei Mondiali. Quest’anno, visto l’andazzo, cambierà ben poco: se il buongiorno si vede dal mattino Gyda Westvold Hansen è già pronta a dominare.

Si è aperta con il PCR (domani la gara) a Lillehammer la Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile e sull’HS98 è arrivato già il salto che fa il vuoto da parte della norvegese.

94 metri, 139,5 punti e avversarie lontanissime. La prima delle inseguitrici è la teutonica Svenja Wuerth a 43” virtuali di ritardo, poi Haruka Kasai (Giappone) a 47” e l’altra norvegese Ida Marie Hagen a 56”, l’unica che sulla carta può pensare di impensierire la connazionale vista la sua grande abilità sugli sci stretti.

In casa Italia, detto e ridetto dell’addio alla disciplina di Annika Sieff, passata al salto, ecco Daniela Dejori in sedicesima piazza e Veronica Gianmoena in ventesima.

