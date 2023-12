Combinata nordica, i convocati dell’Italia per Ramsau. 7 azzurri in gara nel weekend

Ultimo appuntamento dell’anno solare ormai alle porte per la Coppa del Mondo 2023-2024 di combinata nordica, che fa tappa a Ramsau da giovedì 14 a sabato 16 dicembre per il terzo atto del circuito maggiore maschile ed il secondo al femminile. La località stiriana ospiterà complessivamente quattro gare individuali, due per sesso.

Il direttore tecnico della Nazionale italiana Ivo Pertile ha convocato sette atleti per il raduno di allenamento di Tarvisio (10-13 dicembre) e a seguire per la trasferta austriaca di Coppa del Mondo: Raffaele Buzzi, Samuel Costa, Aaron Kostner, Iacopo Bortolas, Domenico Mariotti nel settore maschile e la coppia formata da Veronica Gianmoena e Daniela Dejori tra le donne.

Faranno parte del gruppo azzurro anche i tecnici Andrea Bezzi, Andrea Morassi, Luca Rigoni, Francesco Zorzi, Enrico Nizzi, Simone Pinzani, Michele Giulini, Ivan Lunari e Renzo Pozzo.

Foto: Lapresse