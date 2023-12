Combinata nordica: Gyda Westvold Hansen non fa il vuoto nel salto a Lillehammer. Fuori dalla top-15 Dejori e Gianmoena

Si apre la Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile in quel di Lillehammer. Non poteva che essere nel segno di Gyda Westvold Hansen l’opening, davanti al pubblico di casa.

Nel salto della prima gara della stagione, sull’HS98, la norvegese ha trovato il miglior punteggio con 134,4. Nonostante ciò, viste le condizioni meteo in repentino cambiamento, non è riuscita a fare il vuoto e dovrà disimpegnarsi al meglio nella 5 km di fondo in programma tra poche ore.

Alle sue spalle infatti incombe la connazionale Mari Leinan Lund, staccata solamente di 18”, mentre terza c’è la tedesca Svenja Wuerth a 31”. Occhio anche alla nipponica Haruka Kasai, quarta a 45”, e all’altra norvegese Ida Maria Hagen, sesta a 1’12”.

In casa Italia praticamente appaiate Veronica Gianmoena e Daniela Dejori, rispettivamente sedicesima e diciassettesima a 2’30” circa dalla vetta.

