Combinata nordica: Gyda Westvold Hansen parte con una vittoria a Lillehammer. Undicesima Daniela Dejori

Inizia la stagione come aveva finito quella precedente Gyda Westvold Hansen. La vincitrice di tutto nella combinata nordica al femminile parte con un trionfo casalingo nella nuova Coppa del Mondo.

Dominio, come di consueto, davanti al pubblico di casa di Lillehammer per la giovane norvegese che si era aggiudicata già la prova di salto e poi ha gestito la situazione nel fondo portando a casa la vittoria numero diciassette della carriera, la dodicesima consecutiva dal 2022 (tredici aggiungendo anche i Mondiali).

Ci ha provato la connazionale Ida Marie Hagen con la proverbiale super rimonta sugli sci stretti a dare filo da torcere, ma si è dovuta fermare a debita distanza in seconda piazza (16”5 di ritardo). Completa il podio tutto norvegese Mari Leinan Lund a 32”3. Quarta piazza per Haruka Kasai (Giappone), quinta per l’austriaca Lisa Hirner.

In casa Italia ottima rimonta per Daniela Dejori nel fondo che vale l’undicesima posizione. Poco più dietro, in tredicesima piazza, Veronica Gianmoena.

