Sci alpino, Dominik Paris a -2 da Thoeni nella classifica degli italiani più vincenti: irraggiungibile Tomba

Dominik Paris ha conquistato la 22ma vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino. Il fuoriclasse altoatesino è tornato a ruggire a quasi due anni di distanza dall’ultimo gioia (5 marzo 2022 a Kvitfjell) e ha giganteggiato nella discesa libera della Val Gardena, domando quella Saslong che in passato non aveva mai particolarmente digerito. L’azzurro ha trionfato in maniera perentoria sulle nevi di casa, rendendosi protagonista di una gara di assoluta sostanza: è scattato a razzo dal cancelletto di partenza, ha poi gestito il margine sui temibili Ciaslat e poi è stato velocissimo nel finale, mettendosi alle spalle una concorrenza di lusso.

Dominik Paris è salito sul gradino del podio per 18 volte in discesa libera (sei a Bormio, tre a Kitzbuehel, tre a Kvitfjell, una a Soldeu, una a Lake Louise, una ad Aspen, una a Garmisch, una in Val Gardena) e 4 volte in superG (una a testa tra Kitzbuehel, Bormio, Soldeu e Kvitfjell). Grazie al risultato odierno il 34enne ha rafforzato il terzo posto nella classifica degli italiani più vincenti di sempre nel massimo circuito internazionale itinerante, visto che Kristian Ghedina (13), Piero Gros (12) e Giorgio Rocca (11) sono sempre più lontani.

Dominik Paris ha così accorciato le distanze nei confronto di Gustavo Thoeni, che è fermo a quota 24 (11 giganti, 8 slalom, 4 combinate, 1 parallelo). L’azzurro potrebbe ambire al sorpasso nei confronti di uno dei grandi miti dello sci alpino tricolore, magari potrebbe avvicinarsi ulteriormente già a Bormio subito dopo Natale. Il primo posto è invece irraggiungibile ed è occupato da Alberto Tomba, uno dei monumenti sacri dello sport italiano capace di vincere per ben 50 volte (35 in slalom e 15 in gigante). Di seguito la classifica completa degli italiani più vincenti di sempre nella Coppa del Mondo di sci alpino.

CLASSIFICA ITALIANI VINCENTI IN COPPA DEL MONDO

50 Alberto Tomba (35 SL, 15 GS)

24 Gustavo Thoeni (11 GS, 8 SL, 4 K, 1 P)

22 Dominik Paris (18 DH, 4 SG)

13 Kristian Ghedina (12 DH, 1 SG)

12 Piero Gros (7 GS, 5 SL)

11 Giorgio Rocca (11 SL)

7 Massimiliano Blardone (7 GS)

6 Christof Innerhofer (4 DH, 1 SC, 1 SG)

5 Herbert Plank (5 DH)

3 Richard Pramotton (3 GS)

3 Michael Mair (2 DH, 1 SG)

3 Werner Heel (1 DH, 2 SG)

3 Manfred Moelgg (3 SL)

3 Peter Fill (2 DH, 1 SG)

2 Alessandro Fattori (1 DH, 1SG)

2 Fausto Radici (2 SL)

2 Werner Perathoner (2 SG)

2 Peter Runggaldier (2 SG)

2 Patrick Holzer (1 SG, 1 GS)

2 Rolando Thoeni (2 SL)

2 Davide Simoncelli (2 GS)

2 Giuliano Razzoli (2 SL)

2 Ivano Edalini (1 SL, 1 P)

1 Stefano Anzi (1 DH)

1 Fabrizio Tescari (1 SL)

1 Angelo Weiss (1 SL)

1 Leonardo David (1 SL)

1 Robert Erlacher (1 GS)

1 Franco Bieler (1 GS)

1 Sergio Bergamelli (1 GS)

1 Cristian Deville (1 SL)

1 Matteo Marsaglia (1 SG)

1 Stefano Gross (1 SL)

Foto: Lapresse