Civitanova-VK Lvi Praga oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

Oggi giovedì 21 dicembre (ore 20.30) si gioca Civitanova-VK Lvi Praga, incontro valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. Marchigiani che comandano agilmente la classifica del gruppo con tre vittorie in altrettante partite, un altro successo stasera metterebbe praticamente la parola fine al discorso qualificazione per i quarti di finale.

Civitanova vuole blindare il primo posto nella pool E della massima competizione europea per club. La squadra italiana guida la classifica con tre vittorie in altrettante partite, mentre alle sue spalle è bagarre completa tra Galati, Maasiek e proprio Praga, l’avversario di questa sera, tutte e tre appaiate con una vittoria e due sconfitte. Già in fase di sorteggio si era capito come i ragazzi di Blengini fossero i netti favoriti, e questa sera all’Eurosuole Forum la Lube vuole confermare l’imbattibilità europea.

All’andata in terra ceca non ci fu partita, con un’affermazione netta di Civitanova che non ha lasciato nemmeno un set a Praga. La Lube in Superlega occupa il 5° posto in classifica, mentre i cechi nel loro campionato sono in testa dopo 12 partite. L’alzatore dei cechi è Jakub Janouch, ceco, al terzo anno con la maglia del Praga, mentre l’opposto è il pericoloso canadese Casey Schouten. Blengini probabilmente si affiderà al regista Luciano De Cecco, garanzia assoluta per i marchigiani, mentre tra gli attaccanti l’allenatore ha ampia scelta.

Cucine Lube Civitanova-VK Lvi Praga non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell'evento.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Giovedì 21 dicembre

Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova-VK Lvi Praga

PROGRAMMA MAASEIK-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

