Ciclocross: tripletta olandese in Val di Sole, vince Manon Bakker. Bene le italiane, Valentina Corvi sesta

Scenario meraviglioso in Val di Sole dove è andata in scena la gara di Coppa del Mondo di ciclocross al femminile. Terza edizione per l’appuntamento sulle nevi del Trentino Alto Adige.

L’Olanda, come di consueto, domina: tre Orange ai primi tre posti, la vittoria va a Manon Bakker. Prima affermazione della carriera nel massimo circuito internazionale per la classe 1999 della Crelan – Corendon che nell’ultima tornata è riuscita a fare la differenza.

Sul podio le connazionali Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin – Deceuninck), staccata di 23” e uscita sconfitta nel duello conclusivo, e Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck). Nella top-5 la ceca Kristýna Zemanová e la canadese Sidney McGill.

In casa azzurra ottima performance di squadra in casa azzurra: da sottolineare soprattutto la sesta piazza della giovanissima, classe 2005, Valentina Corvi. Settima Francesca Baroni, nona Sara Casasola (FAS Airport Services – Guerciotti). Più dietro, ma sempre in top-20, Giada Borghesi, dodicesima, Lucia Bramati, quindicesima, e Eva Lechner, diciassettesima.

