Ciclocross, Mathieu van der Poel furioso: “Mi hanno urlato cose molte brutte, ne ho abbastanza!”

Un gesto che farà sicuramente discutere quello del fuoriclasse Mathieu van der Poel nel corso della gara di Coppa del Mondo di ciclocross ad Hulst. Il campione olandese, detentore del titolo mondiale, si stava producendo nel suo assolo, valso il settimo sigillo in altrettante gare disputate del massimo circuito internazionale della disciplina.

Concorrenza annichilita e arrivo davanti a tutti. Tuttavia, van der Poel si è lasciato andare a una reazione decisamente scomposta: uno sputo nei confronti di un gruppo di tifosi che seguivano la gara a bordo del percorso. Un episodio che non è passato inosservato e ha fatto un po’ il giro del mondo.

Il corridore dell’Alpecin-Deceuninck ha poi dichiarato: “Erano ubriachi. Mi hanno urlato delle cose molto brutte. Hanno cominciato già durante la fase di riscaldamento, se fai così è meglio che resti a casa. Ne ho abbastanza dei fischi“, le prime parole dell’olandese che poi ha aggiunto: “Sono parole che non ripeterò, non le direi a nessuno, potete chiedere a loro cosa mi hanno detto. E’ stato troppo, anche per me”.

Da capire se saranno presi dei provvedimenti nei confronti dell’atleta. Indubbiamente, un gesto eclatante che sta già alimentando il dibattito tra gli appassionati.

Foto: Rini Kools / Shutterstock.com

Leggi tutte le notizie di Ciclismo su OA Sport...