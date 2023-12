Ciclocross, Mathieu Van der Poel stravince nell’Exact Cross a Mol davanti a Van Aert

Mathieu Van der Poel di un’altra categoria. L’olandese vince a Mol la tappa dell’Exact Cross stritolando la concorrenza di Wout Van Aert che arriva a 1’16” e di Niels Vandeputte. Per dare una testimonianza del dominio dell’olandese, basti pensare che Gianni Veermersch, giunto sesto, è arrivato a più di quattro minuti e mezzo.

Già in avvio di gara si scalda il duello tra questi due straordinari interpreti: c’è un piccolo contatto fra i due poco dopo la partenza. Il tratto in cui sembra fare maggiormente la differenza Van der Poel è sulle dune di sabbia, dove riesce a rimanere in sella e spingere, a differenza di Van Aert che spesso è costretto a scendere di sella.

Hermans prova a tornare sotto, ma al termine del terzo giro arriva l’attacco che decide la gara: Van der Poel attiva le marce alte e stacca Van Aert e Hermans, rimanendo da solo dopo tre tornate. L’olandese incappa anche in un salto di catena, ma questo non condiziona minimamente la sua fuga: si rimette in sella e torna a crescere il vantaggio sugli inseguitori.

La seconda parte di gara è ravvivata solo per la lotta alla terza posizione: troppo evidente la superiorità di Van der Poel che continua a tenere un’andatura forsennata e aumenta il vantaggio giro dopo giro. Impossibile da prendere anche Van Aert per la seconda posizione, il primo dei meno alieni dopo l’inarrivabile campione del mondo. Molto interessante la lotta al terzo gradino del podio, con Vandebosch, Vandeputte e Hermans coinvolti. Vandeputte ha la meglio in questo terzetto venendo fuori alla distanza e cogliendo così un prezioso podio.

Foto: Lapresse

