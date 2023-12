Ciclismo, Enric Mas: “L’arrivo di Quintana positivo per la squadra. Con buone gambe posso battere chiunque”

Mercato importante per la Movistar che va a caccia di risultati di lusso in vista della prossima stagione. La stella resta però Enric Mas che vuole assolutamente riscattare un 2023 che non è stato all’altezza delle aspettative.

L’iberico ha dichiarato a Ciclismo a Fondo: “Spero di non avere la sfortuna dell’anno scorso, quando mi ritirai dal Tour il primo giorno, ma non vedo davvero l’ora”. E soprattutto: “Con buone gambe posso battere chiunque”.

Sulla Vuelta del prossimo anno: “Il percorso mi piace molto, è molto impegnativo, un esame quotidiano che bisogna superare, dall’inizio alla fine”.

Mentre c’è stato un acquisto di lusso, il ritorno di Nairo Quintana: “L’arrivo di Nairo sarà molto positivo per tutti noi e i dieci corridori ingaggiati da Eusebio Unzue sono importanti. Sicuramente mi toglierà la pressione, è un regista che ha molta esperienza. Abbiamo una buona squadra per essere ottimisti riguardo a questa stagione”.

Photo LiveMedia/Laurent Lairys/DPPI

