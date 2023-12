Ciclocross, Aubin Sparfel vince ad Anversa davanti a un grande Stefano Viezzi

Aubin Sparfel bissa il successo della scorsa settimana a Namur: il francese vince anche ad Anversa (Belgio) nella Coppa del Mondo juniores di ciclocross e si avvicina alla testa della classifica generale. Difende la leadership in graduatoria il nostro Stefano Viezzi, autore di una preziosa seconda posizione. Il classe 2006 transalpino ha tenuto un ritmo alto sin dall’inizio, riuscendo dopo metà gara a staccare tutti i suoi rivali.

Stefano Viezzi era partito molto forte, riuscendo a tenere il passo di Sparfel e dando l’impressione di potersela giocare proprio come avvenuto la settimana scorsa a Namur. L’azzurro è rimasto per oltre metà gara insieme al francese, ma non è riuscito a tenere il suo forcing nel finale della prova, chiudendo comunque in seconda posizione a 25 secondi e confermando i buoni risultati di inizio stagione.

Terza piazza invece per l’olandese Keije Solen, giunto a 31 secondi di distacco da Sparfel: il neerlandese è riuscito ad avere uno spunto migliore rispetto al ceco Bazant e al connazionale Remijn nel finale di gara, prendendosi così il gradino più basso del podio.

Piuttosto lontani invece gli altri azzurri, con la 26esima posizione di Mattia Agostinacchio a 2’49” di ritardo dal vincitore, la 29esima di Giacomo Serangeli a 3’39” e la 35esima di Mattia Gagliardoni esattamente a quattro minuti di distacco.

Foto: Federciclismo

