Ciclismo su pista, Francesco Lamon: “Annata fondamentale, i dettagli fanno la differenza”

Giornate di test al Velodromo di Montichiari per alcuni atleti della Nazionale italiana di ciclismo su pista. Presente anche una delle stelle del panorama tricolore, Francesco Lamon, campione olimpico in carica con il quartetto.

Proprio l’apripista del trenino azzurro ha parlato ai microfoni del CONI: “Sono giornate essenziali per noi. Abbiamo visto come stia diventando sempre più importante la cura maniacale del dettaglio. Per noi, quindi, è fondamentale avere a disposizione i migliori strumenti per cercare di migliorarci. Avendo vinto un’Olimpiade per meno di un decimo conosco bene quanto i piccoli dettagli possano fare la differenza. Da qui al prossimo agosto sarà essenziale trovare il limite massimo fino a cui spingersi e adottare tutte le migliorie necessarie per arrivare ad un altro risultato importante”.

E ancora: “Siamo supportati non al 100% ma al 200% grazie ad uno staff super competente, che molti ci invidiano e con cui stiamo lavorando molto bene. Il CONI e la Federazione ci stanno mettendo nelle migliori condizioni possibili. Poi starà a noi portare a frutto tutto il lavoro che stiamo portando avanti”.

Sugli appuntamenti della stagione: “Quello che verrà sarà un anno fondamentale. Il mio compito e quello dei miei compagni sarà quello di sfruttare al meglio i Campionati Europei e le tappe di Coppa del Mondo per ritrovare l’affinità di gruppo e farci trovare al meglio ad agosto”.

