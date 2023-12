Ciclismo, presentata l’edizione 2024 della Tirreno-Adriatico

La 59ma edizione della Tirreno-Adriatico si disputerà dal 4 al 10 marzo 2024 e prevede sette tappe così suddivise: una cronometro individuale, tre frazioni per velocisti, due per finisseurs ed una per scalatori con arrivo in salita. La prossima edizione della Corsa dei Due Mari sarà lunga 1115 km ed attraverserà quattro regioni, con partenza in Toscana, passaggi in Umbria ed Abruzzo, ed arrivo nelle Marche.

Saranno sempre quattro le principali graduatorie individuali: la Maglia Azzurra di leader della classifica generale, la Maglia Ciclamino della classifica a punti, la Maglia Verde dei GPM e la Maglia Bianca per i corridori nati dopo l’1 gennaio 1999.

Al sito ufficiale della Tirreno-Adriatico queste le parole di Daniele Bennati, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana: “Anche quest’anno si prospetta un’edizione avvincente, dal punto di vista tecnico sarà importante valutare le gesta dei corridori su ogni tipologia di tracciato. Mi auguro da Commissario Tecnico della nostra Nazionale di veder primeggiare e dare spettacolo i corridori italiani, così da avere delle indicazioni importanti per quelle che saranno le competizioni internazionali del 2024, come Olimpiadi e Mondiali. Il percorso mi piace molto, è ben bilanciato e sono certo che vivremo una grande settimana di ciclismo“.

TAPPE TIRRENO-ADRIATICO 2024

04/03/2024 Tappa n. 1 Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (ITT), 10 KM

05/03/2024 Tappa n. 2 Camaiore-Follonica, 198 KM

06/03/2024 Tappa n. 3 Volterra-Gualdo Tadino, 220 KM

07/03/2024 Tappa n. 4 Arrone-Giulianova, 207 KM

08/03/2024 Tappa n. 5 Torricella Sicura-Valle Castellana, 146 KM

09/03/2024 Tappa n. 6 Sassoferrato-Cagli (Monte Petrano), 180 KM

10/03/2024 Tappa n. 7 San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto, 154 KM

