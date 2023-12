Ciclocross, a Mol uno dei pochi duelli stagionali tra Van Aert e van der Poel, due facce della stessa medaglia

Dopo tanta attesa, arriva il duello che tutti stavano aspettando. Wout Van Aert contro Mathieu van der Poel, due dei tre ‘mammasantissima’ del ciclocross internazionale assieme a Tom Pidcock, che non collezionano vittorie in serie solo perché hanno una carriera su strada a cui pensare e in cui sono anche parecchio validi, per utilizzare un eufemismo. La prima occasione arriverà domani, nell’Exact Cross di Mol in cui tutti sono pronti per un duello all’ultima stoccata tra di loro.

Due facce della stessa medaglia, come sempre. Il belga, più cerebrale, che non spenderà troppe energie in questa stagione ciclocrossistica poiché vuole arrivare il più pronto possibile agli appuntamenti su strada e chiudere questa maledetta astinenza da grandi classiche che lo ha colpito, anche a causa della stagione meravigliosa vinta dall’olandese. Una voglia di riscatto che lo porta a concentrarsi su pochi, grandi obiettivi, comprese le Olimpiadi.

Dall’altra parte l’uomo dell’Alpecin-Deceuninck, che corre con il cuore, senza pensarci troppo su: se sente la possibilità di attaccare, attacca. Se sente la possibilità di vincere, ci prova sempre e comunque. Il suo 2023 è un’annata da incorniciare e non vuole essere da meno nel 2024. A cominciare proprio dal ciclocross, dove vuole difendere la maglia iridata e togliersi lo sfizio di possederne due, compresa quella su strada, fino al prossimo settembre e lanciare un bel segnale in vista dei Giochi.

Sarà una delle poche occasioni in cui potremo rivedere l’eterno duello su fango in questa stagione di ciclocross, e sabato, in Coppa del Mondo, ci sarà anche quel terzo uomo, quel Thomas Pidcock che quando si tratta di fango e sterrato non è secondo a loro. Prepariamoci ad una gran bella battaglia, come i vecchi tempi.

Foto: Eurosport

Leggi tutte le notizie di Ciclismo su OA Sport...