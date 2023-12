Ciclocross, ad Anversa il primo duello stagionale tra Van Aert e Van der Poel in Coppa del Mondo

Si avvicina il Natale e di conseguenza la Coppa del Mondo di ciclocross entra sempre più nella fase saliente. Dopo un inizio nel quale i grandi big di questa disciplina non sono stati protagonisti, adesso arriveranno gli assi: il primo duello tra Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel arriverà in quel di Anversa.

Non si tratterà del primo scontro diretto fra i due, poiché un antipasto potremo averlo già venerdì con il Zilvermeercross a Mol, laddove si sono spartiti le vittorie dalla prima edizione del 2014/15 eccetto un successo dell’olandese Corné Van Kessel nel 2018/19.

Van der Poel con questo fine settimana comincerà una serie di impegni piuttosto fitti che lo vedranno ancora all’opera a Gavere e a Hulst in Coppa del Mondo prima della fine dell’anno solare e a Diegem in Superprestige e a Loenhout nell’Exact Cross. Tutto per il fuoriclasse neerlandese è finalizzato per l’appuntamento dei Mondiali di Tabor del 4 febbraio che saranno il suo grande obiettivo della stagione nel ciclocross.

Van Aert ha già cominciato la sua stagione dedicata al ciclocross il 9 dicembre nell’Exact Cross di Essen, dando subito una dimostrazione di forza e vincendo in solitaria. Il belga avrà un calendario piuttosto compresso in questo finale di 2023 (in Coppa del Mondo, oltre ad Anversa, correrà anche a Gavere e Hulst), per poi concentrarsi a tornare al top per gli appuntamenti su strada, avendo annunciato la sua partecipazione al Giro d’Italia e puntando forte sulle Olimpiadi di Parigi.

