Ciclismo, Filippo Ganna debutta al Tour Down Under. Covi con l’1, c’è Vergallito: gli italiani in gara

La stagione del grande ciclismo su strada sta per iniziare. Il primo evento in calendario è il Tour Down Under, che andrà in scena in Australia dal 16 al 21 gennaio: sei tappe per complessivi 823 chilometri. Sono state ufficializzate le sedici formazioni e gli atleti che prenderanno parte alla manifestazione vinta lo scorso anno da Jay Vine. L’australiano non sarà al via e così il dorsale numero 1 sarà sulle spalle di Alessandro Covi, accompagnato da Diego Ulissi con la casacca della UAE Emirates.

Gli italiani ai nastri di partenza saranno tredici. Spicca Filippo Ganna, argento a cronometro agli ultimi Mondiali e secondo alla Milano-Sanremo. Il fuoriclasse piemontese indosserà la maglia della Ineos Grenadiers cercando il giusto colpo di pedale in un avvio di annata agonistica molto impegnativa tra strada e pista. Con la casacca della corazzata britannica ci sarà anche Elia Viviani.

Dario Cataldo e Jacopo Mosca affiancheranno Bauke Mollema alla Lidl Trek, mentre l’Astana schiererà ben quattro italiani: Samuele Battistella, Gianmarco Garofoli, Christian Scaroni, Michele Gazzoli. Attesa per il debutto di Luca Vergallito con la Alpecin-Deceuninck, prima uscita di Manlio Moro con la Movistar, Simone Petilli difenderà i colori della Intermarché-Circus-Wanty. Tra i big stranieri spiccano Caleb Ewan, Luke Plapp e Julian Alaphilippe.

Foto: Lapresse

