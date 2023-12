Wout van Aert sullo sputo di van der Poel: “Di solito riesce a controllarsi, deve essere successo qualcosa di importante”

Ultima gara dell’anno con polemiche per la Coppa del Mondo di ciclocross. Vince sempre Mathieu van der Poel, che fa sette su sette in stagione, ma davanti al pubblico di casa il campione iridato non è rimasto troppo soddisfatto del supporto, visto che durante la gara di Hulst l’olandese ad un certo punto ha sputato verso uno spettatore.

Episodio ovviamente da condannare visto che le reazioni degli atleti verso il pubblico non sono mai apprezzabili, ma da giudicare c’è anche il comportamento dei tifosi, che a detta del fenomeno dell’Alpecin-Deceuninck sono stati a fischiare sin dall’inizio della prova.

A difendere l’eterno rivale c’è anche Wout van Aert, che ieri ha chiuso una gara da dimenticare in quinta piazza. Intervistato da Het Nieuwsblad il belga ha dichiarato: “La gente che viene a gridare “buuu” è meglio che non venga. Penso che sia un peccato, non posso dire altro al riguardo”.

E ancora: “Mathieu è qualcuno che di solito riesce a controllarsi molto bene, quindi, deve essere successo qualcosa di importante”.

