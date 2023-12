Ciclismo, Antonio Nibali annuncia il ritiro. Il fratello di Vincenzo saluta i pro’

Antonio Nibali ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica. Il classe 1992 ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo, dopo il mancato rinnovo di contratto con la Astana Qazaqstan. Il fratello minore di Vincenzo, vincitore tra le altre cose di due Giri d’Italia e un Tour de France, era passato professionista nel 2015 con la maglia della Nippo-Vini Fantini e ha vinto una gara in carriera: nel 2018 si impose nella settima tappa del Giro d’Austria.

La sua ultima corsa resterà così il Tour de Kyushu, tre tappe disputate in Giappone a inizio ottobre. Ha preso parte a cinque Grandi Giri (tre Giri d’Italia e due Vuelta di Spagna) e cinque Classiche Monumento (1 Roubaix, 1 Liegi, 3 Giri di Lombardia). Dopo le prime due stagioni alla Nippo-Vini Fantini, Antonio Nibali si è trasferito alla Bahrain Merida accanto al fratello e lì è rimasto fino al 2019, passando alla Trek-Segafredo (2020-2021) e alla Astana (2022) insieme a Vincenzo. Nell’ultima annata agonistica ha militato per la Astana.

Il 31enne ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: “Se chiamarmi Nibali è stato un vantaggio o no? Rispondere è difficile. Certamente la parentela mi ha aperto diverse porte, ma allo stesso tempo le aspettative sono state più alte e i paragoni inevitabili. Comunque non me ne sono fatto condizionare troppo, campioni come Vincenzo ne nascono pochi, io ho cercato sempre di fare il mio al meglio delle possibilità”.

Foto: Lapresse