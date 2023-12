Ciclismo, Alex Carera: “Ancora non sappiamo se Pogacar sarà al Giro d’Italia. Tiberi per il salto di qualità”

Circa settanta atleti, oltre venticinque anni di attività: l’agenzia A&J All Sports è una delle principali presenti nel mondo del ciclismo. I fratelli Johnny ed Alex Carera possono puntare su un’infinità di talenti, con la stella ovviamente Tadej Pogacar. Proprio Alex è stato intervistato da Francesca Cazzaniga su Sport2day.

Il bilancio della stagione: “Per i nostri corridori è stata una stagione ricca di soddisfazioni. A partire dalla punta di diamante Tadej Pogacar, che ha regalato alla nostra agenzia per la prima volta il Giro delle Fiandre, si è confermato al Lombardia e ha ottenuto al podio al Tour de France dopo tanta sfortuna con la caduta della Liegi. Mi piace ricordare anche la vittoria di tappa di Pello Bilbao al Tour, la Maglia a Pois di Giulio Ciccone, la crescita costante di tanti giovani. Ancora una volta i nostri ragazzi ci hanno permesso di rimanere ad alto livello”.

Tadej Pogacar al Giro d’Italia? “In questo momento nessuno può risponderti, nemmeno Tadej stesso. Mauro Giannetti incontrerà i massimi esponenti della squadra, che devono essere coinvolti per il programma di gare del proprio corridore di punta. Tornerà in Spagna, ne parlerà con Tadej e da lì a qualche giorno verrà definito uno dei nodi più importanti della sua stagione. Farà qualche gara di più in Italia rispetto al 2023. Tutto non si può fare, bisogna analizzare questo sport in maniera scientifica, non si può dare nulla al caso”.

Tra i talenti dell’agenzia: “Abbiamo tanti giovani atleti, da Pellizzari a Bruttomesso, passando per Zambanini e Pinarello. In Italia c’è tanta voglia di ricerca del nuovo Vincenzo Nibali. Posso dirti che, senza mettergli troppa pressione, Antonio Tiberi il prossimo anno, in una squadra come la Bahrain-Victorious, può fare un altro salto di qualità, perché alla recente Vuelta ha dimostrato di avere le gambe per avere le tre settimane e può puntare ad una top-10”.

L’INTERVISTA COMPLETA AD ALEX CARERA

Foto: Lapresse